Курс доллара на Мосбирже превысил 70 рублей впервые с 11 января 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи сегодня, 30 января, превысил отметку в 70 руб. впервые с 11 января текущего года, об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации на 15:39 по московскому времени, курс доллара вырос на 0,86% и составил 70,055 руб.

Ранее курс евро составил более 76 руб. впервые с 9 января 2023 года. К 15:55 по московскому времени евро вырос на 1,23%, до 76,38 руб., юань поднимается до 10,37 (+1,07%).

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал, каким будет курс доллара в январе 2023 года. По его словам, если оценивать текущую ситуацию, то курс рубля остается достаточно низким по отношению к доллару и евро в результате атаки на него спекулянтов.

Также ранее экономист, бизнес-тренер Денис Ракша рассказал “Комсомольской правде” о том, чего стоит ждать от российской экономики в новом году, а также рассказал о курсе доллара. По его словам, курс доллара будет зависеть от дефицита бюджета, а также от ситуации на нефтяном рынке.