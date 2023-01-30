Лавров назвал забавным высказывание Нуланд об аварии на "Северных потоках"

Госдепартамент США как организация испытывают радость от аварии на "Северных потоках", считает министр иностранных дел Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал забавными слова госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд об аварии на трубопроводах "Северные потоки". Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Пакистана Билавалом Бхутто Зардари.

"Правду не скроешь, на днях, выступая в конгрессе, госпожа Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря прямо сказала, как и многие сенаторы, и она лично, Госдепартамент как организация испытывают радость от того, что "Северные потоки" превратились в груду металла на дне Балтийского моря. Забавное такое признание", - считает Лавров.

Прежде сообщалось, что Соединенные Штаты направляют послания о том, что с Россией иметь дело нельзя, не только Пакистану, но и всем другим странам. Такое мнение выразил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 января.

Дипломат также считает, что именно США используют незаконные методы по отношению к другим государствам, о чем свидетельствует, в частности, заявление американского замгоссекретаря Виктории Нуланд.

Виктория Нуланд признала, что Вашингтон "вполне удовлетворен" взрывами на "Северных потоках", которые вывели из строя газопровод. По ее словам, "вся администрация" главы Белого дома Джозефа Байдена радуется, что "Северный поток" "превратился в груду металла на дне морском".