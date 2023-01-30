Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии сотрудничество в ОПЕК+ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом. Стороны обсудили сотрудничество в рамках организации экспортеров нефти ОПЕК+.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка», – сообщается на сайте Кремля.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре прошлого года президент России обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Саудовский принц выразил готовность королевства активно участвовать в деятельности ШОС.

Напомним, ранее Путин заявил, что Россия поддерживает присоединение Саудовской Аравии к БРИКС.