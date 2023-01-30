«Никакой угрозы»: эксперты Примгидромета прокомментировали подземные толчки в Приморье

Графики землетрясений Фото: REUTERS

Утром 30 января в 8:17 в 96 километрах от поселка Ольга Приморского края произошло землетрясение. По информации регионального информационного обрабатывающего центра Владивостока Единой геофизической службы РАН, его магнитуда составила 3,5, а глубина катаклизма – 340,5 километра. Об этом рассказало издание vostokmedia.com.

Ближайшими населенными пунктами к очагу стали поселки Нордост, Ракушка, Тимофеевка, села Ветка, Веселый Яр, Новониколаевка, Пермское, Серафимовка, однако подземные толчки на территории края не ощущались.

В Примгидромете журналисту vostokmedia.com рассказали, что сейсмическое событие было слабым, глубокофокусным и обнаружить его можно только с помощью приборов.

– Никакой угрозы оно не несет. Явление это довольно-таки частое в Приморском крае. На такой глубине у нас часто случаются землетрясения.

Специалисты ГУ МЧС РФ по Приморью напомнили жителям и гостям региона о том, что не стоит сразу поддаваться панике, лучше доверять официальным источникам информации при подобных ситуациях.