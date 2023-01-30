American Spectator: игнорирование США мнения Путина о поставках танков для ВСУ грозит мировой войной

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Игнорирование мнения России по поводу очередных поставок вооружений ВСУ может привести к эскалации на Украине и Третьей мировой войне, написал декан по академическим вопросам Института мировой политики Эймс Роббинс в публикации для издания The American Spectator.

"Соединенным Штатам не нужно учить Путина, что ему делать. Он довольно умен, чтобы понимать свои возможности", - написал эксперт.

Также Роббинс добавил, что поставки американских танков M1 Abrams потенциально могут вести к эскалации ситуации на Украине, несмотря на заявления американского лидера об обратном. Власти США не учитывают мнение РФ по этому вопросу, говоря о том, что наступательной угрозы нет, отметил он.

Ранее президент Польши Дуда пообещал лидеру Украины Владимиру Зеленскому передать роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

Также ранее стало известно, что Германия собирается передать Украине лишь самые старые танки Leopard 2. Немецкие СМИ уличили власти ФРГ в нежелании предоставлять ВСУ современные танки.