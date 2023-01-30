Минимальный доход клиента снижен, предельный возраст повышен: Сбер улучшает условия по «Ипотеке для IT»

Сбер улучшит условия льготной государственной программы «Ипотека для IT» в соответствии с решением федерального правительства России. Банк смягчает требования по минимальному ежемесячному доходу заемщиков. Для городов-миллионников (кроме Москвы) она снижена со 150 тыс. рублей до 120 тыс., для остальных городов — со 100 тыс. до 70 тыс. Для москвичей нижняя планка не изменилась — 150 тыс. рублей.

Предельный возраст клиента повышен с 45 до 50 лет. Чтобы сохранить льготную ставку, работать в IT-компании заёмщик теперь обязан не весь срок выплаты кредита, а только первые пять лет. Более того, при увольнении сотрудник может спокойно искать новую работу в аккредитованной IT-компании 6 месяцев, а не 3, как раньше: в этот период ставка не вырастет. Вдвое увеличилось количество аккредитованных IT-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться программой, — со 10 тыс. до 20 тыс. Наконец, теперь «Ипотеку для IT» в Сбере смогут получить молодые специалисты с 18 лет (раньше — с 22 лет).

Кредитование по новым условиям будет доступно после вступления в силу соответствующего постановления правительства России.

«IT-ипотека — один из самых новых продуктов с господдержкой. Но уже с мая прошлого года, когда программа стартовала, мы выдали 2,6 тыс. таких кредитов на общую сумму 20,8 млрд рублей, - пояснил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. - Обновленные условия, утвержденные правительством сегодня, расширяют круг клиентов, которые могут ей воспользоваться. Мы ожидаем еще большую востребованность этого продукта в 2023 году и приглашаем российских ИТ-специалистов воспользоваться привлекательным предложением».

Минимальный первоначальный взнос по IT-ипотеке — по-прежнему 15% стоимости жилья, максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для регионов численностью от 1 млн человек, 9 млн рублей для остальных регионов. Напомним, что по программе нельзя купить квартиру на вторичном рынке у физлица, но можно приобрести готовое и строящееся жильё (в том числе по договору долевого участия) у застройщиков, земельный участок для строительства дома по договору подряда. Подать заявку на IT-ипотеку можно на сайте Домклик.