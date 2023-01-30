В Бундестаге поддержали отказ Шольца от поставок истребителей Украине Фото: REUTERS

Решение канцлера Германии Олафа Шольца отказать Украине в поставке истребителей было правильным, считает депутат парламента ФРГ от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер.

«Шольц абсолютно прав, когда вскоре после принятия трудного решения по боевым танкам он дает четкий отказ на сразу же вспыхнувшие дебаты о новых поставках Германией наступательных вооружений – от истребителей до подводных лодок», – заявил парламентарий в интервью газете Die Welt.

По мнению Штегнера, германские власти в оказании военной и гуманитарной поддержки Украины всегда стремятся избежать дальнейшей эскалации конфликта и не допустить своего прямого вовлечения в боевые действия.

Напомним, ранее Шольц отверг идею поставки Украине истребителей, уточнив, что такой вопрос даже не возникает. Также канцлер Германии посоветовал не вступать в постоянное соревнование по поставкам вооружений для Украины.

В свою очередь председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген поддержал идею отправки истребителей Киеву. По его словам, международное право не препятствует иностранным государствам поставлять Украине в числе прочего вооружения боевые самолеты.