Психолог Сулим объяснила тягу к цитрусовым отсутствием солнца Фото: Ксения Высотина

Психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим объяснила, с чем связано желание людей есть в зимнее время года больше цитрусовых.

По ее словам, употреблять апельсины и мандарины в пищу в холодное время года возрастает из-за аналогии по цвету с солнцем. Об этом сообщает РИАМО.

Дело в том, что есть понятие сезонной депрессии, которое связано с отсутствием солнца, поскольку солнце дает толчок к выработке гормонов серотонина и дофамина.

- Мы как раз зимой апельсины и мандарины прекрасно едим, потому что оранжевый цвет дает на микроуровне ощущение всплеска в жизни радости, как аналог солнца, - объяснила эксперт.

Также она уточнила, что вызывать естественные всплески выработки этих гормонов, отвечающих за хорошее настроение, может не только еда - просто стоит окружать себя чем-то ярким и приятным.

Ранее ОТР писал, что две трети россиян каждую весну в период авитаминоза стараются бережнее относиться к своему здоровью. Врачи утверждают, что именно в это время года большая часть населения страдает от нехватки витаминов, из-за чего люди сталкиваются с апатией, усталостью, недомоганиями.