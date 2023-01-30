В Одессе проверяют нецелевое использование скорых для вручения повесток Фото: REUTERS

В Одессе проводятся служебные проверки по факту нецелевого использования машин скорой помощи для вручения повесток, об этом сообщили в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

В заявлении отметили, что продолжаются служебные проверки по нецелевому использованию служебного специализированного транспорта, некорректному поведению сотрудников.

Подчеркивалось, эти факты пресечены и строго осуждены командованием сил обороны.

Как писал сайт KP.RU, 24 января 2023 года украинский телеканал сообщил, что житель Ровненской области в западной части Украины с косой напал на сотрудников военкомата, которые принесли повестку,

Ранее в Закарпатской области на Украине началась масштабная мобилизация.

Это связывалось с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром.

22 января 2023 года сообщалось, что в городе Сколе Стрыйского района Львовской области во время похорон погибшего солдата ВСУ представители местного военкомата при поддержке полиции обошли всех мужчин, пришедших проводить погибшего в последний путь и быстренько раздали каждому из них повестки о мобилизации.

Как отмечалось, по всем городам Украины военные в сопровождении полиции устраивают настоящие облавы.