Россияне стали в пять раз чаще обращаться к психологам в телемедицине Фото: Shutterstock

Число обращений россиян к психологам и психотерапевтам в телемедицине за последний год увеличилось почти в 5 раз. К таким выводам пришли аналитики после анализа обезличенных и обобщенных данные телемедицинских консультаций и онлайн-записей пациентов.

Уточняется, что большая часть пациентов 83% - это женщины, а средний возраст обратившихся составляет 25-35 лет. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на результаты исследования "АльфаСтрахования" и медтехкомпании "Доктор Рядом".

Кроме того, оказалось, что среднее количество обращений на одного пациента составляет 2-3 консультации. К консультациям на постоянной основе (от 10 раз) в 2022 году прибегали 11% пациентов.

Тем временем ФАН уточняет, что пиковыми периодами обращений стали март-апрель и октябрь-декабрь 2022 года. Помощь психологов была особенно востребована среди жителей Москвы и Подмосковья, гласят обезличенные и обобщенные данные телемедицинских консультаций и онлайн-записей пациентов.