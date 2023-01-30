Советник Пушилина допустил возможность окружения Артемовска российскими войсками через несколько дней

В ДНР допустили возможность окружения Артемовска российскими войсками через несколько дней Фото: REUTERS

Вооруженные силы России могут взять город Артемовск в Донецкой народной республике в течение нескольких дней, считает советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

«Взятие Артемовска в кольцо может занять несколько дней», – заявил он в беседе с ТАСС.

Как отметил советник врио главы ДНР, российским войскам необходимо выполнить боевые задачи, но при этом важно сберечь людей и технику.

Напомним, ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские подразделения возводят новые фортификации и оборудуют дополнительные огневые точки в районе города Часова Яра в ДНР у Артемовска. Российская разведка фиксирует работу по укреплению позиций Вооруженных сил Украины, отметил он.

Сайт KP.RU писал о том, как ВСУ готовятся сдать Артемовск.

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