МВД Казахстана объяснило причину отмены "визарана"

"Визаран" отменили фактически для того, чтобы люди соблюдали наше миграционное законодательство, пояснили в МВД Казахстана Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что "визаран" был отменен фактически, чтобы приезжие соблюдали миграционное законодательство республики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Причина проста. "Визаран" отменили фактически для того, чтобы люди соблюдали наше миграционное законодательство. Длительное время пребывая в Казахстане, они где-то же работают, не просто так здесь находятся. Для длительного пребывания у нас есть свои условия, получать необходимо разрешение на временное проживание. Чтобы избежать этого всего, они туда-сюда ездили", – уточнили в пресс-службе МВД. Уточняется, что основания для отмены "визарана" есть в статье 6 закона о "миграции населения". Однако прежде "правила не соответствовали" данному закону.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ужесточение миграционного режима в Казахстане и заявил, что в любом случае власти РФ находятся в контакте для "защиты прав россиян".

27 января 2023 года Казахстан отменил окончательно возможность многократного "обнуления" срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы, то есть "визаран".

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров с Казахстаном по организации совместного контроля в пунктах пропуска на границе с Россией.

Согласно документу, премьер распорядился принять предложение ФСБ, согласованное с МИД РФ и Минтрансом, о переговорах с Казахстаном, по итогам которого будет подписан протокол между ФСБ РФ и Комитетом национальной безопасности республики о порядке и формах проведения совместного контроля в автомобильных КПП на границе двух стран.