Польша намерена создать коалицию против участия России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава намерена создать коалицию против участия сборных России и Белоруссии и в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

По информации польского агентства IAF, министр спорта Польши Камил Бортничук заявил, что если российским и белорусским спортсменам разрешат участвовать в Олимпиаде-2024, Варшава может «выдвинуть ультиматум». Как отметил глава польского Минспорта, «Польша и Великобритания находятся в авангарде усилий по созданию коалиции против участия России и Белоруссии в Играх в Париже».

Бортничук добавил, что выступление против российского и белорусского присутствия на Олимпиаде будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могут состояться.

Напомним, ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) сделали заявление по возращению русских атлетов на мировую арену в нейтральном статусе. Там отметили, что концепция выступления российских спортсменов под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя и поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Футуролог рассказал, чего ждать России в 2023 году (подробнее)