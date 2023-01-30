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НовостиСпорт30 января 2023 17:24

Польша намерена создать коалицию против участия России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже

В нее войдет в частности Великобритания
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Польша намерена создать коалицию против участия России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже

Польша намерена создать коалицию против участия России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава намерена создать коалицию против участия сборных России и Белоруссии и в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

По информации польского агентства IAF, министр спорта Польши Камил Бортничук заявил, что если российским и белорусским спортсменам разрешат участвовать в Олимпиаде-2024, Варшава может «выдвинуть ультиматум». Как отметил глава польского Минспорта, «Польша и Великобритания находятся в авангарде усилий по созданию коалиции против участия России и Белоруссии в Играх в Париже».

Бортничук добавил, что выступление против российского и белорусского присутствия на Олимпиаде будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могут состояться.

Напомним, ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) сделали заявление по возращению русских атлетов на мировую арену в нейтральном статусе. Там отметили, что концепция выступления российских спортсменов под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя и поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения.

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