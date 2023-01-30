Захарова заявила о правильности решения России о выходе из Совета Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Европейского суда по правам человека по событиям на востоке Украины в 2014 году подтверждает правильность решения России о выходе из Совета Европы и из-под юрисдикции суда, об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

25 января 2023 года ЕСПЧ признал частично приемлемым совместный иск Нидерландов и Украины против России, который в том числе касается дела о крушении рейса MH17 в 2014 году.

«Столь однобокий и политизированный подход не имеет ничего общего с высокими стандартами международного правосудия, о которых разглагольствуют в Страсбурге», - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что принятое ЕСПЧ решение только подтверждает оправданность и закономерность выхода нашей страны в марте 2022 года из Совета Европы и из-под юрисдикции этого предвзятого судебного органа.

Дипломат указала, что принятое судом решение для Москвы не стало неожиданным и выдержано «в русле западных антироссийских установок».

Как писал сайт KP.RU, 27 января 2023 года Захарова сообщила, что поставляемая на Украину бронетехника служит для наступательной операции.

По ее словам, заявления Запада о непричастности к конфликту на Украине «являются ложью».

Она подчеркнула, что в США не скрывают, что поставки вооружения предназначены для «освобождения» украинских территорий, включая Крым.

Дипломат указала, что «Крым это территория России, а не Украины».

Кроме того, Мария Захарова заявляла, что Североатлантический альянс полностью втянут в противостояние с Москвой, а само это противостояние идет по нарастающей.

Она пояснила, что граждане стран НАТО должны знать: их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной, и это противостояние идет по нарастающей.

Также Захарова призвала немецкого посла в Москве Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию ФРГ по поводу участия в украинском конфликте.

Она уточнила, что министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта.