Количество жертв теракта в мечети пакистанского Пешавара выросло до 59 Фото: REUTERS

Не менее 59 человек погибли в результате теракта в мечети города Пешавар на северо-западе Пакистана, сообщил представитель городского госпиталя.

По информации газеты Dawn, при взрыве в мечети ранения получили 157 человек. Отмечается, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в ходе молитвы. В это время в мечети находилось большое количество людей, в их числе были сотрудники полиции и военные.

Напомним, ранее сообщалось о 32 погибших в результате взрыва в мечети Пешавара.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Пакистане организация «Техрик-и-Талибан Пакистан» (движение талибов* Пакистана). В результате детонации часть мечети обрушилась. Власти Пешавара объявили режим ЧС во всех медучреждениях, где оказывается помощь пострадавшим. Спасателям поручена оказывать экстренную помощь на месте происшествия.

*Движение «Талибан» запрещено в России