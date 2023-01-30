Посольство России в Лондоне предупредило об углублении эскалации из-за слов Джонсона об «угрозах» Путина Фото: REUTERS

Заявления бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин «угрожал» ему ракетами, ведут к еще большей эскалации конфликта, считают в посольстве РФ в Лондоне.

«Эти и подобные высказывания, включая прозвучавшие сегодня рассуждения главы Комитета по обороне Палаты общин Элвуда о необходимости «встретиться с Россией лицом к лицу», ведут лишь к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации», – говорится в комментарии на сайте дипмиссии.

В посольстве призвали британских политиков задуматься над тем, осознают ли представители правящего политического класса страны степень ответственности за свои заявления и возможные последствия. Как отметили в диппредставительстве, экс-премьер Великобритании нарушил конфиденциальность переговоров с Путиным, при этом исказил их содержание, придав ему противоположное значение.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России угрожал ему ракетами в телефонной беседе, являются ложью.

Напомним, ранее Джонсон в трехсерийном документальном фильме, первая часть которого выйдет в эфир 30 января 2023, рассказал о подробностях своего разговора Путиным накануне начала спецоперации на Украине.

Бывший британский премьер назвал разговор с президентом РФ «экстраординарным». По словам Джонсона, он пытался предостеречь российского президента от начала спецоперации, заявляя о введении в этом случае западных санкций против России.