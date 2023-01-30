Пентагон заявил об успешном тестовом полете гиперзвуковой ракеты Фото: REUTERS

США провели успешный тестовый полет гиперзвуковой ракеты, об этом сообщили в американском министерстве обороны.

«Версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех своих изначальных целей», - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в рамках испытаний ракета пролетела со скоростью выше 5 Махов _6125 км/ч).

Как уточнялось, ВВС США проводили это совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона (DAPRA).

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 года военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что США и Япония не смогут разработать ракету, способную сбить российский гиперзвуковой блок «Авангард».

Эксперт пояснял, что сегодня не существует возможностей предсказать его траекторию полета, а также создать ракету, способную развить скорость в несколько десятков раз превышающую скорость звука.

Он подчеркивал, что для испытаний таких противоракет США и Японии потребуется создать соответствующую цель, то есть маневрирующий гиперзвуковой боевой блок, подобный «Авангарду», на что сегодня не способны даже высокоразвитые ВПК этих стран.

По словам Леонкова, существующие образцы американских гиперзвуковых ракет смогли развить максимальную скорость в 5-6 чисел Маха.

Напомним, гиперзвуковой ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард» является самым быстрым боевым летательным аппаратом в мире. Первый пуск ракеты «Авангард» состоялся в 2011 году.

Финальное испытание «Авангарда» (перед началом серийного производства) было проведено в марте 2015 года.

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