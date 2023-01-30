ОПЕК+ соберется обсудить ситуацию на нефтяном рынке Фото: REUTERS

Мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется 1 февраля для обсуждения ситуации на нефтяном рынке, встреча произойдет впервые после вступления в силу эмбарго ЕС на импорт российской нефти и введения потолка цен на нее, об этом сообщили в издании RG.RU.

В статье отмечалось, что не сбылись радикальные прогнозы как оптимистов, так и пессимистов.

«Мировые цены на нефть не подскочили выше 100 долларов за баррель, но и не опустились ближе к уровню принятого потолка», - указали в публикации.

Журналисты подчеркнули, комитет дает рекомендации по росту или сокращению добычи нефти.

Как писал сайт KP.RU, 30 января 2023 года президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом.

Как отмечалось, стороны обсудили сотрудничество в рамках организации экспортеров нефти ОПЕК+.

В Кремле уточнили, что обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.

В сентябре 2022 года Владимир Путин обсуждал по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Саудовский принц выражал готовность королевства активно участвовать в деятельности ШОС.

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