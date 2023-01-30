Правительство РФ разъяснило указ об ответных мерах на потолок цен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России опубликовало разъяснения по реализации указа президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на потолок цены на российскую нефть, введенный рядом недружественных стран, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

В документе утвержден перечень кодов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в отношении которых применятся указ президента России.

Отмечается, что в случае выявления таможенными органами при декларировании товаров случаев использования потолка цен, будт приняты меры по запрету вывоза товаров по таким контрактам до устранения указанных условий.

Как писал сайт KP.RU, 27 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

В документе указывалось, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие "потолка" нефти.

Отмечалось, что поставлять нефть с таким условием можно, но только с особого разрешения президента страны.

Напомним, с 5 декабря 2022 года начал действовать "потолок цен" на российскую нефть, который согласовали страны G7, Австралия и Евросоюз.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что российская сторона не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут следовать принципу "ценового потолка".

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