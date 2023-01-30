Макрон не исключил поставку самолетов на Украину Фото: REUTERS

Франция не исключает возможность поставок самолетов Украине, об этом заявил президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«Мы по определению ничего не исключаем», - заявил Макрон.

Такими образом он ответил на вопрос о возможных поставках самолетов Украине.

Как писал сайт KP.RU, 28 января 2023 года Михаил Подоляк заявил на всеукраинском телемарафоне, что Украина ведет в ускоренном режиме переговоры о передаче странами Запада Киеву боевой авиации.

26 января 2023 года Зеленский попросил генсека НАТО Столтенберга начать поставки Киеву боевых самолетов и дальнобойных ракет.

12 января 2023 года Мария Захарова напомнила, что мериканское и другое западное оружие на Украине, обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

Она подчеркнула, что если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема.

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