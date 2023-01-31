«Яндекс» заявил, что утечка фрагментов кода не угрожает пользователям и работе сервисов

"Яндекс" заявил, что утечка фрагментов исходных кодов не представляет опасности для пользователей и работы сервисов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утечка фрагментов кода «Яндекса» не угрожает ни работоспособности сервисов, ни данным пользователей. Об этом заявили в компании в понедельник 30 января после первичного анализа ситуации с размещением фрагментов программного кода «Яндекса» в открытом доступе.

«Первичный анализ показал, что опубликованные фрагменты не несут какой-либо угрозы для безопасности наших пользователей или работоспособности сервисов», - цитирует ТАСС сообщение компании.

Тем не менее в компании считают, что после инцидента необходимо провести аудит всего содержимого репозитория.

Напомним, в июле 2022 года хакеры выложили в открытый доступ исходные коды проектов компании, кроме правил антиспама. «Яндекс» подтвердил утечку, уточнив, что это были старые версии кодов.

Ранее сервис Яндекс Еда 1 марта разослал своим пользователям письма, что часть данных клиентов была похищена. Причина — недобросовестные действия одного из сотрудников: он выгрузил часть базы данных о заказах. После этого суд оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей.