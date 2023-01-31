Пентагон отправил на Украину более 60 БМП Bradley

Пентагон отправил на Украину первую партию БМП "Брэдли". Фото: REUTERS

Вашингтон отправил более 60 боевых машин пехоты Bradley на Украину. Поставка производится в рамках военной помощи, это первая партия БМП.

«Груз, включающий более 60 БМП Bradley, на прошлой неделе покинул Норт-Чарлстон, штат Южная Каролина», - цитирует ТАСС сообщение Транспортного командования ВС США.

Напомним, в Вашингтоне с декабря 2022 года обсуждалась возможность поставки на Украину БМП Bradley.

В январе 2023 года стало известно, что Соединенные Штаты планируют предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Об этом сообщили в Белом доме по итогам телефонной беседы президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Эксперты считают, что у Киева будут проблемы с использованием БМП Bradley, что затормозит наступление ВСУ. Эта военная техника требует значительного уровня технических и тактических знаний. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем российские бизнесмены обещают «озолотить» бойцов, подбивших американский «Брэдли» на Украине. Подробнее о том, какие подарки и премии обещают за выведение из строя этой боевой машины, здесь на KP.RU.