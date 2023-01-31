Пушилин рассказал о ситуации на артемовском, угледарском и марьинском направлениях

Пушилин рассказал об обстановке на артемовском, угледарском и марьинском направлениях. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о положении дел на артемовском, угледарском и марьинском направлениях. По словам Пушилина, ВСУ перебрасывают туда дополнительные силы.

«Продолжается переброска резервов, каких-то дополнительных сил, и это мы видим и на артемовском направлении, и на угледарском, и на марьинском в том числе», - сказал Пушилин в понедельник 30 января в эфире Первого канала, добавив, что российские силы продвигаются на этих направлениях, но «борьба идет буквально за каждый метр».

Также врио главы ДНР рассказал, что в украинских вооруженных силах наблюдается нехватка боеприпасов и боевой техники. По словам Пушилина, российские подразделения на разных участках уничтожили большое количество украинской военной техники.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, два беспилотника, четыре снаряда РСЗО и две противорадарные ракеты HARM. Об этом 30 января, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Тем временем в ВСУ жалуются на тяжелую ситуацию под Артемовском. Артиллерия России беспрерывно наносит удары по украинским позициям.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 января 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.