Компания Adobe открыла российским пользователям доступ к скачиванию части ПО

У россиян появилась возможность скачивать бесплатные программы Adobe. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Американская компания Adobe открыла для пользователей из России доступ к части софта. Ряд бесплатных программ можно скачать с официального сайта компании, пишет ТАСС.

Речь идет о программах Acrobat Pro (используется для работы с файлами формата PDF), Adobe Photoshop Express (редактор изображений и фото) и других бесплатные программы. Российские пользователи могут зайти на сайт компании без VPN-сервисов, уточняет агентство. В то же время у российских пользователей по-прежнему нет возможности купить программное обеспечение от Adobe, которое является платным.

Напомним, компания Adobe заявила о прекращении продаж в России в марте 2022 года.

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