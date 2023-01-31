Киевские власти возбудили уголовное дело против администрации Снигиревки за выплату пенсий и организацию гумпомощи населению

Киевские власти возбудили уголовное дело в отношении чиновников российской администрации Снигиревски за решение гуманитарных проблем населения. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Украинские власти возбудили уголовное дело против чиновников из российской администрации Снигиревки. Их обвиняют в коллаборционизме.

«В моем обвинительном заключении, в объявлении мне подозрения, сказано то, что организовывались выплаты, контролировалась выдача гуманитарной помощи, были выплачены пенсии и платились регулярно социальные выплаты на детей и инвалидам», - рассказал РИА Новости глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

Барбашов отметил, что занимался решением элементарных гуманитарных проблем населения, но киевские власти расценивают это как преступление. Чиновнику грозит лишение свободы до десяти лет.

Ранее помощницу главы сельсовета из Херсонской области Ларису Котляр приговорили в Киеве к 15 годам лишения свободы за сотрудничество с Россией. Сотрудничество Ларисы Котляр с российскими властями состояло в том, что чиновница распределяла пособия и гуманитарную помощь.

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