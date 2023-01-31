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НовостиПолитика31 января 2023 3:31

Французский политик призвал перестать поддерживать стратегию НАТО из-за риска третьей мировой войны

Политик Филиппо заявил о необходимости перестать поставки оружия Украине
Мария ПАВЛОВА
Во Франции призвали не поддерживать стратегию НАТО по поставкам оружия Украине.

Во Франции призвали не поддерживать стратегию НАТО по поставкам оружия Украине.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский политик Флориан Филиппо призвал прекратить поддерживать стратегию НАТО. Лидер движения «Патриоты» считает, что поддержка стратегии НАТО и поставок оружия Украине увеличивает риск развязывания третьей мировой войны.

«Все становится очень, очень серьезно! Мы приближаемся к третьей мировой войне или перестаем следовать, как пудели, за НАТО и ее американской военной стратегией?!», - цитирует РИА Новости пост Филиппо в Twitter.

Ранее американский журналист назвал Украину сторонницей третьей мировой войны. Такой вывод обозреватель Блюменталь сделал на основе реакции официального Киева на атаку беспилотников на иранский военный завод.

На сайте KP.RU было опубликовано предсказание политика Владимира Жириновского о начале Третьей мировой войны. Подробности здесь.

Также сообщалось, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал грядущую поставку вооружения и тяжелой военной техники, заявив, что третья мировая война начнется не на танках или истребителях.