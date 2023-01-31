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НовостиПолитика31 января 2023 3:42

Обозреватель Asia Times предрек Украине поражение в течение полугода

Эксперт считает, что новые поставки оружия приведут только к большим потерям
Мария ПАВЛОВА
Украине предрекли поражение в конфликте в течение шести месяцев.

Украине предрекли поражение в конфликте в течение шести месяцев.

Фото: REUTERS

Украина потерпит поражение в конфликте в течение ближайших шести месяцев. Такое мнение высказал обозреватель издания Asia Times Брэндон Вейхерт.

«Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной России», - написал Вейхерт.

Обозреватель считает, что действия Североатлантического альянса по поставкам вооружений Украине являются «ошибочными, опасными и даже бесполезными».

Напомним, Вашингтон отправил более 60 боевых машин пехоты Bradley на Украину. Поставка производится в рамках военной помощи, это первая партия БМП.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не намерены передавать Украине истребители F-16.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 января 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.