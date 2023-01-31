Правительство России опубликовало разъяснения по реализации указа президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на потолок цены на российскую нефть. Фото: REUTERS

Правительство России опубликовало разъяснения по реализации указа президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на потолок цены на российскую нефть, введенный рядом недружественных стран, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. В документе утвержден перечень кодов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в отношении которых применятся указ президента России.

Владимир Зеленский еще до того, как стать президентом Украины, был замешан в коррупционной деятельности. Сюжет об этом показал арабский телеканал «Аль-Арабия». Телеканал утверждает, что с 2012 года Владимир Зеленский был бенефециаром нескольких зарубежных фирм. В сюжете упоминается также о коррупционной связи Владимира Зеленского с сыном действующего президента США Хантером Байденом.

Вспышка птичьего гриппа на норковой ферме в Европе может перерасти в пандемию. Ученые считают, что если штамм научится заражать людей, последствия могут быть страшнее, чем от «испанского гриппа», от которого в начале ХХ века погибли порядка 50 млн человек и может возникнуть пандемия более серьезная, чем пандемия COVID-19.

Вашингтон отправил более 60 боевых машин пехоты Bradley на Украину. Поставка производится в рамках военной помощи, это первая партия БМП.

Первый президент России Борис Ельцин охарактеризовал Украину как «главный дестабилизирующий фактор» еще в начале девяностых годов ХХ века. Это следует из недавно рассекреченных в США документов, в частности, из стенограмм встреч Ельцина с Джорджем Бушем-старшим.

Денис Пушилин рассказал о ситуации на артемовском, угледарском и марьинском направлениях. Врио главы ДНР отметил активность ВСУ в переброске дополнительных сил на этих направлениях.

Американская компания Adobe открыла для пользователей из России доступ к части софта. Ряд бесплатных программ можно скачать с официального сайта компании. В то же время у российских пользователей по-прежнему нет возможности купить программное обеспечение от Adobe, которое является платным.

Соединенные Штаты приняли решение не поставлять Киеву истребители F-16 из-за того, что Украина уже получает от Вашингтона военную помощь в больших объемах. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Американский писатель и ветеран Ноктис Дрейвен считает, что политика киевских властей побуждает украинских мужчин перейти на сторону России. Об этом он написал в Twitter. Ветеран напомнил о репрессиях, которые применяет украинское правительство в отношении собственных граждан.

Украина потерпит поражение в конфликте в течение ближайших шести месяцев. Такое мнение высказал обозреватель издания Asia Times Брэндон Вейхерт. Обозреватель считает, что действия Североатлантического альянса по поставкам вооружений Украине являются «ошибочными, опасными и даже бесполезными».

Нацгвардия США готовится к предполагаемым конфликтам в Арктике. Речь идет о якобы возможных, с точки зрения Вашингтона, столкновениях США или их союзников по НАТО с Россией и Китаем.