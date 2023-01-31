Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил, что отказ стран от нефтедоллара обернется катастрофой в США Фото: REUTERS

Сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что отказ от нефтедоллара Саудовской Аравии, а также других стран обернется негативными последствиями для США. Об этом он написал в статье на своем сайте.

Экс-сотрудник Белого дома считает отказ Саудовской Аравии от нефтедоллара важным решением, которое было проигнорировано. По его мнению, следует ожидать катастрофу в США, поскольку подобный шаг негативно скажется на стоимость доллара, а также инфляцию и процентные ставки в Соединенных Штатах.

Робертс отметил, что финансовая политика Соединенных Штатов, которая была направлена на конфискацию активов, а также введение ограничительных мер, в итоге ослабила позиции своей национальной валюты, поэтому на данный момент многие страны планируют попробовать применять свои валюты для торговли с партнерами для того, чтобы при этом не зависеть от потенциальных угроз от США.

«Если Саудовская Аравия откажется от нефтедоллара, спрос на американскую валюту и стоимость доллара упадут. Это серьезная угроза для власти Вашингтона и финансовой мощи американских банков», - отметил он.