Столтенберг считает, что победа России на Украине будет "опасным посылом" авторитарным лидерам Фото: REUTERS

Успех специальной военной операции России на Украине может быть «опасным посылом» для авторитарных лидеров по всему миру. Такое заявление сделал во вторник, 31 января, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе посещения военной базы Ирума японских Сил самообороны.

«Если президент Путин победит на Украине, это будет трагедия для украинцев и вместе с тем это станет очень опасным посылом для авторитарных лидеров по всему миру. Посыл будет заключаться в том, что если они используют военную силу, они могут достичь своих целей», - заявил генсек НАТО.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что данный момент в украинском конфликте является ключевым, призвав оказать Киеву «значительную» поддержку, в том числе и военную. Ранее генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс и Европейский союз должны нарастить объемы своей военной помощи для Украины на фоне событий под Артемовском и Соледаром.