Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после ремонта

Фото: rosavtodor.gov.ru

Автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено после временного закрытия из-за ремонта. Об этом сказано в заявлении в официальном Telegram-канале Министерства транспорта РФ.

Движeние машин по Крымскoму мoсту было врeменно закрытo в период с 00:00 мск вторника, 31 янваpя.

«Сегодня в 08:00 мск, ранее запланированного срока, возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Напомним, ранее Росавтодор сообщил о том, что первые два пролета левой стороны автомобильной части на Крымском мосту установят в январе текущего года, а два другие пролета установят уже в феврале этого года. В ведомстве также отметили, что на период надвижки первых двух пролетов в январе 2023 года намерены ввести ограничения движения, после чего, согласно их планам, собираются заменять еще два поврежденных пролета, а позже будут начаты работы по установке барьерных ограждений и опоры освещения