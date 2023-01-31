Пушилин заявил, что поставленные Киеву танки станут мишенью для российской армии Фото: Дмитрий СТЕШИН

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что любые возможные поставки западных танков на Украину ничего не решат, а лишь станут очередной мишенью для российских сил.

Он добавил, что РФ есть чем противодействовать противнику.

- Что касается объявленных Западом планов по поставкам Киеву танков, то не вызывает сомнений, что все они станут мишенью для российской армии, как и вся предыдущая бронетехника, из-за чего, собственно, и возник ее дефицит. Да и в целом эти танки ничего не решат, - рассказал Пушилин РИА Новости.

Днем ранее Пушилин сообщал, что в Артемовске ведутся ожесточенные бои, российские войска продолжают продвижение. По его словам, еще преждевременно говорить об оперативном окружении города силами России.

Накануне полковник армии США Дэниел Дэвис в интервью изданию Breitbart поделился мнением, что поставка западных танков не поможет Украине изменить обстановку на линии боевого соприкосновения. Он также допустил, что, скорее всего, это является "информационной операцией".