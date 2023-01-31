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НовостиПолитика31 января 2023 5:22

Пушилин заявил, что поставленные Киеву танки станут мишенью для российской армии

Он добавил, что РФ есть чем противодействовать противнику
София ГОНЧАРОВА
Пушилин заявил, что поставленные Киеву танки станут мишенью для российской армии

Пушилин заявил, что поставленные Киеву танки станут мишенью для российской армии

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что любые возможные поставки западных танков на Украину ничего не решат, а лишь станут очередной мишенью для российских сил.

Он добавил, что РФ есть чем противодействовать противнику.

- Что касается объявленных Западом планов по поставкам Киеву танков, то не вызывает сомнений, что все они станут мишенью для российской армии, как и вся предыдущая бронетехника, из-за чего, собственно, и возник ее дефицит. Да и в целом эти танки ничего не решат, - рассказал Пушилин РИА Новости.

Днем ранее Пушилин сообщал, что в Артемовске ведутся ожесточенные бои, российские войска продолжают продвижение. По его словам, еще преждевременно говорить об оперативном окружении города силами России.

Накануне полковник армии США Дэниел Дэвис в интервью изданию Breitbart поделился мнением, что поставка западных танков не поможет Украине изменить обстановку на линии боевого соприкосновения. Он также допустил, что, скорее всего, это является "информационной операцией".