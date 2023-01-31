В Китае предупредили США о высокой цене за подавление страны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Американской стороне придется дорого заплатить за "войну" с Китаем, предупредил обозреватель издания "Хуаньцю шибао" Юань Сяоцунь.

Он считает, что громкие заявления военных в США о будущей войне с Китаем не стоит воспринимать как бредни сумасшедших, посльку подобного рода высказывания отражают истинные намерения Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

- Чем больше Белый дом будет призывать к войне с Пекином, тем больше последний будет защищать родину и укреплять нацоборону. Чем больше Америка будет осаждать Поднебесную в области высоких технологий, тем выше будет ее стремление к независимым инновациям ... действия США по подавлению Китая принесут им гораздо меньше, чем придется заплатить, - заявляет автор в публикации.

Накануне в МИД Китая звучали заявления, что КНР будет защищать свои компании в случае введения санкций со стороны Соединенных Штатов. В дипломатическом ведомстве напомнили, что китайская сторона "не приемлет подобных нападок, которые не оперируют фактами".