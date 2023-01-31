Российские войска отразили атаки украинских диверсантов на краснолиманском направлении Фото: REUTERS

Российские военные отбили атаки двух диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 31 января, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На краснолиманском направлении при огневой поддержке 95-й десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины противник двумя диверсионно-разведывательными группами», - приводит РИА Новости слова подполковника в отставке, который уточнил, что численность групп была около десяти человек и каждая из них попытался выбить российские подразделения с позиций.

Марочко также заявил, что противника вовремя засекли и открыли по нему огонь, уточнив, что в итоге украинские войска понесли потери и отступили.

Напомним, ранее российские войска уничтожили более 50 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Как писал сайт KP.RU, во время своего наступления Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение трем бригадам армии ВСУ.