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НовостиПолитика31 января 2023 5:43

Российские войска отразили атаки украинских диверсантов на краснолиманском направлении

Марочко заявил, что российские войска отразили атаки украинских диверсантов на краснолиманском направлении
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска отразили атаки украинских диверсантов на краснолиманском направлении

Российские войска отразили атаки украинских диверсантов на краснолиманском направлении

Фото: REUTERS

Российские военные отбили атаки двух диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 31 января, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На краснолиманском направлении при огневой поддержке 95-й десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины противник двумя диверсионно-разведывательными группами», - приводит РИА Новости слова подполковника в отставке, который уточнил, что численность групп была около десяти человек и каждая из них попытался выбить российские подразделения с позиций.

Марочко также заявил, что противника вовремя засекли и открыли по нему огонь, уточнив, что в итоге украинские войска понесли потери и отступили.

Напомним, ранее российские войска уничтожили более 50 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Как писал сайт KP.RU, во время своего наступления Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение трем бригадам армии ВСУ.