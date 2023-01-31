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НовостиПолитика31 января 2023 5:58

Представитель ВСУ заявил, что украинские войска не смогут противостоять иранским баллистическим ракетам

По словам Юрия Игната, у украинской армии нет необходимых средств
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Представитель ВСУ заявил, что украинские войска не смогут противостоять иранским баллистическим ракетам

Представитель ВСУ заявил, что украинские войска не смогут противостоять иранским баллистическим ракетам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинская армия не располагает средствами, которые смогли бы противостоять иранским баллистическим ракетам.

«Россия по-прежнему готова получать БПЛА и ракеты Fateh и Zolfaghar из Ирана. Это баллистические ракеты. У нас нет средств, чтобы победить их», - заявил представитель командования воздушных сил Украины в эфире телеканала «Рада».

Игнат заявил, что для «победы над баллистическими угрозами» украинским войскам необходимы системы противовоздушной обороны, наподобие американских Patriot PAC-3 последнего поколения или SAMP/T французского производства.

Напомним, ранее Евросоюз заявил об отсутствии доказательств того, что Иран поставляет России баллистические ракеты. В конце 2022 года МИД Ирана признал поставку беспилотников России, но до начала спецоперации на Украине. Глава иранского внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что речь идет о небольшом количестве.