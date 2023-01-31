Представитель ВСУ заявил, что украинские войска не смогут противостоять иранским баллистическим ракетам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинская армия не располагает средствами, которые смогли бы противостоять иранским баллистическим ракетам.

«Россия по-прежнему готова получать БПЛА и ракеты Fateh и Zolfaghar из Ирана. Это баллистические ракеты. У нас нет средств, чтобы победить их», - заявил представитель командования воздушных сил Украины в эфире телеканала «Рада».

Игнат заявил, что для «победы над баллистическими угрозами» украинским войскам необходимы системы противовоздушной обороны, наподобие американских Patriot PAC-3 последнего поколения или SAMP/T французского производства.

Напомним, ранее Евросоюз заявил об отсутствии доказательств того, что Иран поставляет России баллистические ракеты. В конце 2022 года МИД Ирана признал поставку беспилотников России, но до начала спецоперации на Украине. Глава иранского внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что речь идет о небольшом количестве.