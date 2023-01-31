Число погибших в результате теракта в мечети в Пешаваре возросло до 90 человек Фото: REUTERS

Общее число погибших в результате теракта в мечети в пакистанском городе Пешаваре возросло до 90 человек. Об этом сообщает радиостанция Radio Pakistan со ссылкой на данные полиции.

Также количество пострадавших при взрыве превысило отметку в 200 человек, все они доставлены больницу. Среди раненых около 100 человек получают медпомощь, остальные были выписаны

30 января сообщалось, что не менее 59 человек погибли и 157 человек пострадали в результате теракта в мечети города Пешавар на северо-западе Пакистана. Уточнялось, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в ходе молитвы. В это время в мечети находилось большое количество людей. В результате взрыва часть мечети обрушилась.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Пакистане организация "Техрик-и-Талибан Пакистан"* (движение талибов*).

* Террористическая организация, запрещенная в России