Поставки российского угля в Южную Корею выросли на 24% в 2022 году Фото: Евгения Ноговицина

Россия за счет скидок нарастила поставки угля на 24% в Южную Корею в прошлом году (до 26,5 миллиона тонн), потеснив тем самым Австралию, которая была основным игроком на рынке. Об этом пишет Коммерсантъ, ссылаясь на отчет Argus Russian coal.

Южная Корея начала скупать дешевый российский уголь с середины прошлого года, ежемесячно покупая примерно два миллиона тонн. Таким образом, по итогам всего года импорт угля всех видов из Австралии в Южную Корею упал на 25% по сравнению с показателем предыдущего года.

Эксперты отмечают, что Россия причисляет Южную Корею к недружественным странам, однако увеличение поставок возможно благодаря дисконту, удобному сроку поставки, в также по выгодным ставка фрахта. В конце декабря 2022 года австралийский уголь 6 000 ккал на условиях FOB стоил 409,5 доллара за тонну, тогда как российский уголь можно было купить в два раза дешевле - 224 доллара за тонну.

Напомним, ранее правительство России приняло решение не вводить экспортные пошлины на энергетический и коксующийся уголь в этом году.