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НовостиПолитика31 января 2023 7:10

Украинский военный назвал “сущим адом” бои под Артемовском

ВСУ несут огромные потери, рассказал командир батальона “Свобода”
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Украинский военный назвал “сущим адом” бои под Артемовском

Украинский военный назвал “сущим адом” бои под Артемовском

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация возле Артемовска сложная, там идут ожесточенные бои, рассказал замкомандира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Владимир Назаренко в эфире телеканала "Рада".

"Уже пять-шесть месяцев под Бахмутом (украинское название Артемовска - прим. ред.) сущий ад… Ежедневно и ежечасно - тяжелый перманентный бой. Когда я… слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что в настоящее время происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление?" - отметил украинский военный.

Также он добавил, что его батальон несет большие потери.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 января 2023 года публикует сайт KP.RU.