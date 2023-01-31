Украинский военный назвал “сущим адом” бои под Артемовском Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация возле Артемовска сложная, там идут ожесточенные бои, рассказал замкомандира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Владимир Назаренко в эфире телеканала "Рада".

"Уже пять-шесть месяцев под Бахмутом (украинское название Артемовска - прим. ред.) сущий ад… Ежедневно и ежечасно - тяжелый перманентный бой. Когда я… слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что в настоящее время происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление?" - отметил украинский военный.

Также он добавил, что его батальон несет большие потери.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 января 2023 года публикует сайт KP.RU.