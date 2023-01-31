В Германии раскритиковали «подарок» главы МИД ФРГ Бербок Кремлю Фото: REUTERS

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сделала Кремлю подарок, заявив о том, что Европа «ведет войну с Россией». Такое мнение высказал лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в своей статье для издания Focus.

Как считает лидер ХДС, Россия сможет обернуть такие слова министра в свою пользу. «Такие ошибки недопустимы, особенно в хорошо подготовленной речи перед парламентским собранием Совета Европы», - пишет глава партии, отмечая также, что «в такой напряженной ситуации необходимо взвешивать каждое слово».

Мерц сообщил, что плохо выразиться может каждый, однако в контексте происходящего есть впечатление, что в коалиционном правительстве ФРГ нет скоординированности в отношении внешней политики. По его словам, Бербок «небрежно проговаривает такие вещи, которые берут на вооружение противники нашей помощи Украине».

«В трудные времена такая внешняя политика и политика в сфере безопасности обречены на провал в борьбе за поддержку населения», - отметил он.

Напомним, неделю назад, 24 января, глава МИД ФРГ в ходе заседания ПАСЕ сказала о том, что европейские страны «ведут войну против России», призвав Европу делать для Украины больше совместно. Как писал сайт KP.RU, после таких слов официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала немецкого посла в Москве Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию Берлина по вопросу участия в украинском кризисе.