Названы регионы, где чаще всего берут ИТ-ипотеку

С запуска программы заявки на выдачу кредита подали более 26 тысяч человек Фото: Олег ЗОЛОТО

С прошлого года в России действует новая программа кредитов с господдержкой — ипотека для IT-специалистов. Ее оператором выступает ДОМ.РФ. Институт развития сообщил, что на сегодняшний день с помощью льготы жилищные условия улучшили порядка 6000 семей, а общая сумма кредитов превысила 55 млрд рублей. Чаще всего такую ипотеку берут в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане, Краснодарском крае, Свердловской, Новосибирской, Нижегородской, Воронежской областях и Пермском крае.

Напомним, ставка кредитования по программе — до 5%, первоначальный взнос — от 15%. В кредит по программе выдают до 18 млн рублей — жителям регионов-миллионников, и до 9 млн рублей для субъектов с населением менее 1 млн человек.

В январе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о смягчении условий программы. Ранее кредит выдавали заемщикам в возрасте от 22 до 44 лет — теперь от 18 до 50 лет. Снижены требования к минимальному доходу: с 150 до 120 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках (кроме Москвы) и с 100 до 70 тысяч рублей в остальных населенных пунктах. При расчете доходов заемщика учитывают не только зарплату с основного места работы, но и по совместительству — только если IT-компания также аккредитована Минцифры России. Полные условия программы ипотеки для IT-специалистов и перечень участвующих IT-компаний на сайте спроси.дом.рф.

С запуска программы заявки на выдачу кредита подали более 26 тысяч человек. В ДОМ.РФ отмечают, что уровень одобрения по таким кредитам остается высоким — около 70% (17,3 тыс. заявок). Одобренные заявки есть в 80 регионах по стране.

— Это эффективный механизм поддержки специалистов сферы информационных технологий, которые развиваются и в строительной отрасли. Она позволяет купить жилье в новостройках или построить загородный дом на действительно выгодных условиях. Тем более кредиторы дополнительно снижают ставки по программе, уровень средней ставки остается ниже предельного и составляет сегодня около 3,9%, — прокомментировал ситуацию с IT-ипотекой заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Эксперт также подчеркнул, что внесенные изменения в программу Правительством РФ, позволят еще большему числу семей улучшить жилищные условия. Сохранив при этом комфортный уровень платежной нагрузки по кредиту.