Более 691 тысячи иностранцев получили российское гражданство в 2022 году Фото: Александр Подгорчук

Более 691 тысячи иностранных граждан за 12 месяцев 2022 года получили российское гражданство, что на 44 тысячи меньше, чем в 2021 году. Такие данные во вторник, 31 января, приводит статистика Министерства внутренних дел по миграционной ситуации в Российской Федерации за январь - декабрь 2022 года.

«За январь - декабрь 2022 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации, - 691 045», - сказано в материалах ведомства, где также отмечается, что за аналогичный период 2021 года данный показатель был 735 385.

Согласно данным МВД, в 2022 году министерство запретило въезд в Россию более 141 тысячи иностранцам, что почти на 35 тысяч меньше, чем за такой же период годом ранее.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства иностранцами, которые проходят службу в российских войсках по контракту.