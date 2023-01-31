Цены на ноутбуки в России упали до 30% из-за переизбытка на рынке Фото: Иван МАКЕЕВ

На российском рынке к начале 2023 года предложение превысило спрос, образовался переизбыток, который в результате привел к снижению стоимости ноутбуков.

Этому процессу, как считает сотрудник одного из вендоров, способствовали налаживание параллельного импорта и активная экспансия производителей из Китая. Об этом пишут "Известия".

Так, выборочная проверка в "Яндексе" показала снижение стоимости на часть моделей от компаний из континентального Китая и с Тайваня - уценка ряда моделей за последние месяцы 2022 года и январь 2023 года составила 15-30%.

- Большую часть прошлого года рынок ноутбуков скорее испытывал дефицит, но уже к концу года ситуация изменилась. Можно сказать, что сейчас мы наблюдаем переизбыток, - заявил изданию руководитель направления "Ноутбуки" компании diHouse Роман Овсиенко.

Ранее эксперты озвучивали мнение, что большинство россиян все равно начнут переключаться на китайские бренды электроники - они дешевле, да и по качеству очень даже приличные. А также граждане начнут внимательнее присматриваться к отечественным брендам "заморской" сборки, предполагали специалисты.