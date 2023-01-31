Нарышкин заявил, что в Европе не сложилось единой позиции по Украине вопреки желанию США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что на сегодняшний день европейские страны не имеют какой-либо единой позиции по поводу украинского конфликта, чего хотел бы увидеть Вашингтон.

Такое заявление глава СВР сделал во время круглого стола «Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве», указав на то, что доказательством тенденции, которую он обозначил, является присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса.

«Сегодня общественное мнение в Европе отнюдь не так монолитно, как хотелось бы Вашингтону. Присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса и наша сегодняшняя встреча служат тому наглядным подтверждением», - заявил глава СВР в ходе круглого стола, который также посетил общественный деятель Пьер де Голля - внук Шарля де Голля.

Нарышкин поблагодарил де Голля за визит, отметив также, что сегодня для России необходимо поддерживать контакты с европейской общественностью, которая не согласна с попытками западных стран переписать историю Второй мировой войны.

Напомним, накануне Нарышкин заявил, что украинские войска размещают западное вооружение, а также боеприпасы на территории атомных электростанций (АЭС) на Украине.