ЦБ РФ оценил объем заблокированных за рубежом российских активов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объем заблокированных за рубежом активов российских инвесторов по состоянию на 30 ноября прошлого года составил в 5,7 трлн рублей. Такое заявление во вторник, 31 января, сделала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка России Ольга Шишлянникова.

«По заблокированным активам. У нас по состоянию на 30 ноября по отчетности 5,7 триллиона рублей заблокированных активов», - сообщила она в ходе выступления на конференции «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов», уточнив, что из этих заблокированных активов чуть выше 20% принадлежат розничным инвесторам.

Напомним, ранее в докладе Центробанка России появилось сообщение о том, что перспективы возврата заблокированных за рубежом активов российских банков очень низкие, хотя с юридической точки зрения они на данный момент никак не конфискованы.