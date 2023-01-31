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НовостиЭкономика31 января 2023 8:06

ЦБ РФ оценил объем заблокированных за рубежом российских активов

ЦБ РФ: объем заблокированных за границей активов российских инвесторов составил 5,7 трлн рублей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ЦБ РФ оценил объем заблокированных за рубежом российских активов

ЦБ РФ оценил объем заблокированных за рубежом российских активов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объем заблокированных за рубежом активов российских инвесторов по состоянию на 30 ноября прошлого года составил в 5,7 трлн рублей. Такое заявление во вторник, 31 января, сделала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка России Ольга Шишлянникова.

«По заблокированным активам. У нас по состоянию на 30 ноября по отчетности 5,7 триллиона рублей заблокированных активов», - сообщила она в ходе выступления на конференции «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов», уточнив, что из этих заблокированных активов чуть выше 20% принадлежат розничным инвесторам.

Напомним, ранее в докладе Центробанка России появилось сообщение о том, что перспективы возврата заблокированных за рубежом активов российских банков очень низкие, хотя с юридической точки зрения они на данный момент никак не конфискованы.