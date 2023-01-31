Боевиков "Азова"* лишали имен, присваивая номера Фото: REUTERS

В Мариуполе инструкторы сержантской школы полка "Азов"* присваивали курсантам номера, фактически лишая их имен. Все это было нужно ради "психологической подготовки" бойцов, рассказал пленный выпускник этой школы, бывший боевик "Азова"* Роман Пахилов.

- Это было одно из условий. Когда рекрут приходил на курс молодого бойца, ему присваивался порядковый номер. ... к нему обращались, например: "Рекрут номер 60, выйти из строя"...На период курса ты как бы лишаешься имени и фамилии, - объясняет украинец.

Сам он раньше имел звание старшего солдата. В российской военной системе это аналогично званию ефрейтора. Пахилов также утверждает, что служил в "Азове"* по контракту в период с 2017 по 2020 годы при штабе писарем.

- Поначалу (от присвоения номеров) было смущение. Но инструкторы говорили, что это лишь первое время...Потом было общение среди коллектива по позывным… Их парни выбирали себе сами. Например, происходит какое-то событие, или еще что-то, и за тобой закрепляется позывной, - объяснил пленный. Его слова приводят РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета РФ выявили новые факты убийств мирных жителей Донбасса боевиками нацбатальона "Азов"*. О них было доложено председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Так, в апреле 2022 года в Мариуполе в ответ на просьбу о помощи раненой пожилой женщины боевик "Азова"* с позывным "Админ" произвел три выстрела ей в голову.

"Азов"* ("азовцы"*) - запрещенная в России террористическая организация