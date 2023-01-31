Трамп заявил, что доверяет Путину больше, чем “подонкам” из американской разведки

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем "подонкам", которые работают в американской разведке, цитирует издание Newsweek сообщение политика в соцсети Truth Social.

В своем сообщении Трамп сослался на комментарии, которые он дал после встречи с российским лидером в Хельсинки в 2018 году, когда сказал, что "не видит никакой причины", по которой РФ вмешивалась бы в выборы 2016-го года, несмотря на выдвинутые ФБР соответствующие обвинения.

“Помните, как в Хельсинки репортер спросил у меня,... кому я доверяю больше - президенту России Путину или нашим подонкам из "разведки"... Я чувствовал, что у нас были очень плохие люди в лице Джеймса Коми, МакКейба… ", - цитирует издание Дональда Трампа.

Ранее сайт KP.RU писал, что, по мнению Трампа, Путин оказался умнее Байдена в ситуации с Украиной. Российский президент смотрит на то, что происходит, без оглядки на последствия, отметил экс-глава Белого дома.