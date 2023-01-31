Российский суд впервые вынес приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский суд в первый раз вынес приговор по статье «Теракт» из-за попытки поджечь военкомат в Югре. Об этом передает ТАСС, уточняя что обвиняемый получил 12 лет колонии.

Ранее обвинение в поджоге военкомата было переквалифицировано в статью с поджога на теракт. По данному делу проходили Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен, которые обвинялись после попытки поджечь военкомат в Нижневартовске. Их обвинение в умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также хулиганстве было квалифицировано на терракт. Дело было передано на рассмотрение в Центральный окружной военный суд.

Согласно опубликованным данным, двум обвиняем теперь вменяется обвинением по статье о «Террористическом акте, совершенном по предварительному сговору или организованной группой». Дела были разделены и будут рассматриваться отдельно.

Первый приговор за терроризм был на данный момент Владислава Борисенко, которому также назначен штраф в размере шести тысяч рублей.