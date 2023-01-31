Глава Минобороны Норвегии Грам пообещал передать Украине танки Leopard 2 “как можно скорее”

Норвегия направит Украине танки немецкого производства Leopard 2 "как можно скорее", возможно, в конце марта текущего года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу Минобороны Бьорна Арильда Грама.

У Норвегии есть 36 танков Leopard 2, но в настоящее время не уточняется, сколько из них страна направит ВСУ.

"Мы пока не определились с количеством... Конечно… это будет сделано как можно скорее", - сказал Грам.

По информации агентства, политик уточнил, что это может произойти в конце марта этого года.

При этом французский политик Филиппо считает, что стратегия НАТО способна спровоцировать Третью мировую войну. В частности, речь шла о поставках ВСУ вооружений. Ситуация становится очень серьезной, предупредил глава движения “Патриоты”.

Также ранее полковник запаса, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с Lenta.ru заявил, что немецкие танки Leopard 2, которые собираются поставить Киеву, не смогут увеличить эффективность работы Вооруженных сил Украины (ВСУ), указав на то, что такая техника требует прикрытия, которое украинская армия не может сформировать.