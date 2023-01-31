В США заявили, что страна не готова к полноценной войне из-за истощения запасов вооружений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США в настоящее время не готовы к крупному конфликту с какой-либо из крупных держав, поскольку страна исчерпала свои запасы вооружений по многим позициям из-за поставок оружия на Украину. Об этом в опубликованном докладе сообщили аналитики авторитетного Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

"Страна не готова к полномасштабным военным действиям, - отмечается в докладе. - Пентагон направил Киеву очень много вооружения и боевой техники, исчерпав свои запасы по некоторым позициям. Арсеналы восполняются крайне медленно, минобороны заказало только небольшую часть необходимого. Такие же трудности возникают и у европейских союзников…”, - говорится в тексте доклада.

Ранее американский морпех в отставке Вуд заявил, что поставки оружия на Украину истощили военные запасы США. Автор статьи отметил, что с такими военными запасами США окажутся не в силах участвовать в еще одном конфликте.

Также ранее Боррель сообщил об истощении военных запасов Евросоюза из-за Украины. По его словам, текущая ситуация может стать серьезной проблемой для Евросоюза.