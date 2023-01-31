Власти Белоруссии отказали россиянке Сапеге в помиловании

Президент Лукашенко имел право помиловать гражданку РФ, однако оснований для исключений не было, сообщили в его администрации Фото: с личной страницы в соцсети.

Россиянке Софии Сапеге власти республики отказали в помиловании за недостаточностью оснований для принятия такого решения. Об этом сообщили в администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Отказано совершенно законно. Чтобы состоялся акт помилования, необходимо, чтобы был соблюден ряд условий. В частности, изъявившая желание написать такое ходатайство на имя президента осужденная не отбыла даже хотя бы половину срока, хотя она имела право обратиться", - заявила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс.

По ее словам, президент Лукашенко имел право помиловать гражданку РФ даже с учетом этих обстоятельств, однако, если оценивать в целом все критерии, то в данном случае исключений для обоснования помилования не было.

Напомним, сайт "КП" уже писал, что комиссия по вопросам помилования при президенте Белоруссии рассмотрела прошение и отказала. Дудич пояснил, что Сапега получила от комиссии ответ 2 января, а позже написала уже в письме семье об этом решении.

Адвокат девушки Гашинский также подтвердил, что "решение принято и оно отрицательное".

"Будем просить перевести ее в Россию для отбытия наказания", - заявил он.